«Великолепное трио» выступит в Соборной палате в Москве

05.05.2022
Молодые музыканты исполнят минорные трио российского, французского и чешского композиторов, сообщили организаторы.
17 мая в Соборной палате состоится концерт пианиста Даниила Цветкова, скрипача Романа Филипова и виолончелиста Михаила Калашникова.
В исполнении молодых музыкантов, лауреатов международных конкурсов прозвучат Фортепианное трио ля минор Александра Алябьева, Фортепианное трио №2 ре минор Богуслава Мартину и Фортепианное трио ля минор Мориса Равеля.
Начало концерта в 19:00.
Фото: пресс-служба проекта