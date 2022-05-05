ВИЭМ проведет круглый стол о развитии усадьбы Знаменское-Раёк

Будут рассмотрены вопросы исторического значения усадьбы, ее состояние, процесс реставрации, музеефикации памятника архитектуры и перспективы развития музея, сообщили организаторы.





15 мая, в день рождения архитектора Николая Львова, Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) проведет круглый стол по вопросам развития усадьбы Знаменское-Раёк в Торжокском районе Тверской области.





Модератором круглого стола выступит директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева (МУАР) Елизавета Лихачева. Участники — замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель, директор ВИЭМа Ирина Жукова, глава Торжокского района Елена Хохлова, и.о. министра культуры Тверской области Дмитрий Ефремов, министр туризма Тверской области Владимир Перов.





Знаменское-Раёк — памятник архитектуры федерального значения. С достаточной долей вероятности можно утверждать, что проект ансамбля разработал Николай Львов (1753-1803). Строительство началось в 1787 году.





Встреча начнется в 15:00. Вход свободный.





Фото: пресс-служба МУАР