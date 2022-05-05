Учреждения культуры подготовили к 77-летию Победы специальные программы

Мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в разных городах России.





9 Мая Музей Победы приглашает на праздничную программу, включающую театральный фестиваль, концерт и кинопоказы. Вход в этот день будет свободным.





Бахрушинский музей проведет марафон музыки и поэзии военных лет. Кроме того, он запустил онлайн-проект «Фронтовые дороги театра» об актерских фронтовых бригадах и жизни музея в военные годы.





9 Мая Музей Мирового океана на набережной Петра Великого в Калининграде и на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге проведет акцию «Гудок Победы». В 13:00 мск прозвучит объявление о победе и окончании войны, озвученное Юрием Левитаном, и гудки с кораблей.





Музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье подготовил выставку раритетной отечественной и зарубежной техники 1930-1980 годов. Вход свободный.





С другими мероприятиями можно ознакомиться на сайте Минкультуры России.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ