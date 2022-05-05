БДТ готовится к премьере «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена

Новый проект народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа представят на Основной сцене, сообщается на сайте БДТ им. Г.А. Товстоногова.





Спектакль «Привидение», основанный на одноименной пьесе Генрика Ибсена, рассказывает историю вдовы Элен Алвинг, которая собирается открыть приют для детей в память о супруге. Однако скрывает свои истинные мотивы и правду о почившем муже. К ней приезжает сын Освальд, который скрывает причины возвращения.





Вместе с Крючковой в постановке задействованы Иван Федорук, Игорь Волков и др. Художник-постановщик — Владимир Ковальчук, художница по костюмам — Фагиля Сельская.





Предпремьерные показы «Привидения» пройдут 20 и 21 мая, премьерные — 8, 9 июня и 9 июля.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43430790