Турмаршрут «Духовные истоки» посетят 660 школьников

Школьники из десяти регионов РФ, а также из Москвы и Санкт-Петербурга посетят Псковскую область в 2022 году в рамках просветительской программы «Псков. Духовные истоки». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего регион посетят 660 детей, они пройдут по маршруту, связанному с личностями Александра Невского и Александра Пушкина.





В регион приедут 660 победителей олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов из Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Республики Карелия.





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