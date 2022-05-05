В Самаре Московский Пасхальный фестиваль начался с «Фантастической симфонии» Берлиоза



В Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя смотра Валерия Гергиева открыл Московский Пасхальный фестиваль. Об этом информирует ТАСС.

Артисты показали «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза и фортепианный цикл «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. В завершение Гергиев на бис исполнил балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина.





«У нас абсолютный аншлаг, билеты были раскуплены буквально за несколько дней, даже без рекламы. В рамках фестиваля программа постоянно меняется, зритель покупает билеты, фактически не спрашивая, какие произведения будут исполняться. Просто понимает, что оркестр под руководством Валерия Абисаловича Гергиева — это всегда высочайший знак качества, и все, что сыграют, будет действительно достойно», — рассказал генеральный директор САТОБ Сергей Филиппов.





Фото: Pixabay