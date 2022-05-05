Заключительную часть военной киноэпопеи «Освобождение» Озерова покажут в кино



Финальная часть восстановленной военной киноэпопеи «Освобождение» режиссера-фронтовика Юрия Озерова появится в российских кинотеатрах специально ко Дню Победы. Картину покажут в 65 городах страны, сообщили ТАСС в пресс-службе канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

«5 мая 2022 года в 65 городах страны в 103 кинотеатрах выходит воссозданный в формате 4К фильм „Освобождение: Последний штурм“ — пятая часть великой киноэпопеи режиссера-фронтовика Юрия Озерова. Финальная часть эпопеи посвящена штурму Берлина: бои на улицах города, битва за каждый дом, спасение людей из затопленного метро и апофеоз — Знамя Победы над Рейхстагом», — рассказали в пресс-службе.





Фильм покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и многих других городах России.





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