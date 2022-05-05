В повторный прокат выходят три отреставрированных фильма Хотиненко

Повторный прокат отреставрированных картин Владимира Хотиненко «Зеркало для героя» (1987), «Макаров» (1993) и «Мусульманин» (1995) стартует в четверг в российских кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госфильмофонда России.

«В российских кинотеатрах снова покажут фильмы „Зеркало для героя“, „Мусульманин“ и „Макаров“. Огромное спасибо за это коллегам из Минкультуры России, которые к моему 70-летнему юбилею поддержали данную инициативу. О таком оставалось только мечтать! Ведь пленка со временем теряет свои качества, а зрительский глаз требует, скажем так, большей остроты», — процитировали в пресс-службе слова Хотиненко.





Программа включает три картины Хотиненко, которые отреставрировали специалисты Госфильмофонда России.





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