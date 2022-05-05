Филармония Петербурга отметит юбилей композитора Джона Кулиджа Адамса

Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит в четверг 75-летие одного из крупнейших современных американских композиторов Джона Кулиджа Адамса исполнением его произведения «Учение о гармонии». Об этом пишет ТАСС.

Произведение прозвучит в Большом зале в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением молодого московского дирижера Валентина Урюпина, ученика Геннадия Рождественского.





Как рассказал заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский, «это произведение в присутствии автора впервые прозвучало в Ленинграде в 1988 году на проходившем здесь Третьем международном фестивале современной музыки».





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