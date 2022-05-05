По Пушкинской карте в Удмуртии купили более 49 тысяч билетов в этом году

На сегодня лидером среди участников федеральной программы в регионе является Русский драматический театр Удмуртии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.





С начала 2022 года владельцы Пушкинских карт приобрели в Удмуртии 49 335 билетов. Больше всего билетов купили в Русский драмтеатр — 9 715.





На сегодня к программе «Пушкинская карта» в регионе подключились 106 учреждений культуры, в том числе 13 муниципальных кинотеатров. Посмотреть отечественные фильмы можно в кинозалах Сарапула, Можги, Кизнера, Якшур-Бодьи, Кеза, Глазова, Воткинска, Нового, Игры и Грахова.





Федеральная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Специальная банковская карта предназначена для молодежи 14-22 лет. По ней можно приобретать билеты в театры, музеи, киноцентры, галереи, концертные площадки и другие учреждения культуры. С этого года лимит карты составляет 5 тысяч рублей, которые выделяются из федеральной казны.





Фото: скриншот с сайта www.culture.ru/pushkinskaya-karta