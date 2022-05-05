Театр «ШуМиМ» представит премьеру «ОтЧайка» по Чехову

Омский театр покажет свою версию классической чеховской пьесы в жанре Blackлоунада, сообщило издание «Омск Здесь».





Премьерные показы «ОтЧайки» состоятся в ДК имени Малунцева в Омске 14 и 15 мая. Режиссером спектакля по комедийной пьесе «Чайка» Антона Чехова выступила Анна Козловская.





«Blackлоунада — жанр постановки. Мы хотели поддержать желание автора в создании комедии», — рассказала она.





По словам постановщицы, зрители увидят интерпретацию «Чайки», в которой текст и некоторые персонажи адаптированы для спектакля.





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