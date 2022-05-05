Распределены 10 614 бюджетных мест в вузах по творческим специальностям

Министерство культуры РФ подвело итоги конкурса по распределению контрольных цифр приема по обучению на бюджете по программам высшего образования в области искусств на 2023/2024 учебный год.





Цифры определяют число обучающихся за счет федерального бюджета. Места распределяются в ходе конкурса, который впервые в 2022 году проводило Минкультуры РФ. В результате конкурса распределены 10 614 бюджетных мест.





«Количество мест, выделенных вузу, во многом зависит от качества работы вуза и успешности его выпускников. Нами разработана модель распределения на основе потребности в кадрах для отрасли культуры в области социально-культурной деятельности, народного художественного творчества, хореографического искусства, музыкального искусства, театрального искусства, киноискусства, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства», — отметила замминистра культуры России Ольга Ярилова.





На участие в конкурсе поступило 176 заявок от вузов правительства, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минспорта и негосударственных образовательных организаций.





Минкультуры РФ уполномочено устанавливать, сколько бюджетных мест в области искусства получит образовательное учреждение.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ