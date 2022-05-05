Театр имени Вахтангова приедет с гастролями в Архангельск

Выступления московского театра в столице Поморья пройдут в рамках программы «Большие гастроли», сообщается в телеграм-канале Росконцерта.





С 12 по 15 мая в Архангельске пройдут гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова (Москва), организованные Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ.





Архангельские зрители увидят два спектакля в постановке художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса — «Евгений Онегин» по роману А.С. Пушкина и «Маскарад» по пьесе М.Ю. Лермонтова.





Спектакли дадут на сцене Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.





Фото: Рixabay