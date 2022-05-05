В Декаде народного танца приняли участие 5 тысяч артистов

В России завершилась Декада народного танца — цикл фестивалей, конкурсов и образовательных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народной хореографии, сообщили в Минкультуры.





Проект стартовал 1 апреля в рамках Года культурного наследия народов России и объединил 330 хореографических ансамблей из 62 регионов. Главные мероприятия декады прошли в Архангельске, Астрахани, Владимире, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерове, Благовещенске.





«Это были не отдельные мероприятия, а единая цепочка связанных между собой акций, которые объединили всю страну. Количество регионов и коллективов-участников свидетельствует о возрастающем интересе к народному танцу, что соответствует целям Года культурного наследия и нашим задачам по популяризации и внедрению традиций в современное культурное пространство. Важно отметить и объединяющую роль проекта. Например, в Дальневосточном конкурсе "Область танца", который прошел в Благовещенске, участвовали все регионы федерального округа — такого не было много лет. В течение месяца мы провели как традиционные фестивали Устиновский во Владимире или "Уральский перепляс" в Челябинске, так и новые», — отметила директор Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова.





На портале «Культура.РФ» в прямом эфире показывали концерты и творческие акции, которые посмотрели тысячи пользователей.





Декады народного творчества — один из крупнейших проектов плана мероприятий Года культурного наследия. В сентябре пройдет Декада народных праздников и обрядов, в октябре — Декада народной музыки. Акция завершится в ноябре Декадой народной песни.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ