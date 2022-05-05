В Москве драма «...А зори здесь тихие» откроет ретроспективу фильмов Ростоцкого

Военная драма «...А зори здесь тихие» (1972) откроет ретроспективу к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Станислава Ростоцкого, подготовленную проектом КАРО.Арт совместно с Киностудией имени Горького. Об этом информируют организаторы события.

Сто лет со дня рождения Ростоцкого исполнилось 21 апреля.





«Ретроспективой в проекте КАРО.Арт мы начинаем ряд юбилейных мероприятий, главным из которых в августе — сентябре станет открытие посвященной мастеру выставки в нашем историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна», — процитировали в пресс-службе главу студии Юлиану Слащеву.





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