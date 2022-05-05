В Москве к 85-летию актера Юрия Назарова покажут картину о его жизни

В столичном кинотеатре «Поклонка» в день 85-летия народного артиста РФ Юрия Назарова покажут документальный фильм о его жизни и творчестве. Об этом информировали организаторы мероприятия.

Показ картины «Назаров — 85» пройдет в рамках Майского фестиваля правильного кино, который проходит в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы.





«Фильм посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ Юрия Владимировича Назарова и приурочен к 85-летию актера. Помимо творческой деятельности, в фильме также раскрываются далеко не самые простые отношения с семьей, политические и религиозные взгляды. Участие в фильме принимали родные и близкие артиста, коллеги по цеху», — рассказали организаторы.





Фото: Pixabay