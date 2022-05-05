Портрет режиссера Тайки Вайтити получил премию

05.05.2022
Премия Арчибальда, австралийская награда в области изобразительного искусства, досталась в этом году художнику Клаусу Штанглю за портрет новозеландского кинорежиссера и актера Тайки Вайтити. Об этом сообщили в Художественной галерее штата Новый Южный Уэльс.
Гиперреалистичный портрет был признан лучшей работой из 816 картин австралийских художников, присланных на конкурс.
Штангль получил награду в главной номинации. Победителю вручают также 1,5 тыс. австралийских долларов (примерно $1 тыс.).
Фото: Pixabay