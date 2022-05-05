Финальный трейлер «Доктора Стрэнджа 2» вышел накануне премьеры в США

Ролик по фэнтези-хоррору «В мультивселенной безумия» появился на ютьюб-канале Marvel Entertainment.





6 мая в американский прокат выходит сиквел «Доктор Стрэнджа», в котором создатели продолжат раскрывать концепцию мультивселенной Marvel. В России фильм не выйдет.





Судя по ролику, герой Бенедикт Камбербэтча будет путешествовать по альтернативным реальностям, встречая разных персонажей, включая темную версию себя.





Другими важными героями истории станут Ванда Максимофф в исполнении Элизабет Олсен, Вонг (Бенедикт Вонг), Мондо (Чиветел Эджиофор), Кристина Палмер (Рэйчел Макадамс). К своей роли также вернется Тильда Суинтон. Режиссер фильма — Сэм Рэйми.





Фото: кадр из трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»