Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова»

Конкурс по освещению реализации национального проекта «Культура» учрежден Министерством культуры РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.





С 5 мая по 5 августа на сайте проекта kulturaslova.ru принимаются заявки на участие в конкурсе «Культура слова». К участию допускаются материалы, опубликованные в СМИ или социальных медиа с 1 октября 2021 года по 1 августа 2022 года. Участниками могут стать журналисты, блогеры, а также сетевые медиапроекты.





Конкурс проводится по восьми номинациям: «Лучшее интервью», «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск», «Лучший пост» и «Лучший видеопост». Жюри оценит представленные работы, учитывая их актуальность, достоверность, оригинальность подачи информации. Материалы должны соответствовать тематике основных направлений реализации нацпроекта «Культура».





В каждой номинации выберут победителя. Кроме того, определят обладателя специальной премии от министра культуры РФ Ольги Любимовой. Дипломы и памятные призы будут вручены победителям осенью 2022 года в Москве.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ