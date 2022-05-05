Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова»

05.05.2022

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова»
Конкурс по освещению реализации национального проекта «Культура» учрежден Министерством культуры РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 5 мая по 5 августа на сайте проекта kulturaslova.ru принимаются заявки на участие в конкурсе «Культура слова». К участию допускаются материалы, опубликованные в СМИ или социальных медиа с 1 октября 2021 года по 1 августа 2022 года. Участниками могут стать журналисты, блогеры, а также сетевые медиапроекты.

Конкурс проводится по восьми номинациям: «Лучшее интервью», «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск», «Лучший пост» и «Лучший видеопост». Жюри оценит представленные работы, учитывая их актуальность, достоверность, оригинальность подачи информации. Материалы должны соответствовать тематике основных направлений реализации нацпроекта «Культура».

В каждой номинации выберут победителя. Кроме того, определят обладателя специальной премии от министра культуры РФ Ольги Любимовой. Дипломы и памятные призы будут вручены победителям осенью 2022 года в Москве.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ