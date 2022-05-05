«Опера без границ» в Краснодаре откроется премьерой сезона «Борис Годунов»

С 20 мая по 12 июня в Краснодарском музыкальном театре пройдет V Фестиваль оперного искусства «Опера без границ», сообщается на сайте учреждения.





В этом году фестиваль будет посвящен русской опере. Зрителям представят самые яркие спектакли Краснодарского музыкального театра с участием приглашенных российских и зарубежных артистов.





Фестиваль откроется премьерой сезона — оперой «Борис Годунов». 28 мая дадут сказочную оперу для детей «Дюймовочка». 1 июня представят «Евгения Онегина» Петра Чайковского, а 9 июня — «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова. Финальный гала-концерт, срежиссированный Дмитрием Отяковским, состоится 12 июня.





Также в программе — лекции, онлайн-трасляции, мастер-классы, встречи с артистами. В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко откроется выставка, посвященная истории оперы на Кубани.





Фото: Рixabay