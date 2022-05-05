В «Иллюзионе» пройдет спецпоказ драмы «Улей» Блерты Башоли

6 мая в 19:30 в столичном кинотеатре покажут дебютный полнометражный фильм режиссера из Косова, основанный на реальных событиях, сообщила пресс-служба площадки.





Фильм «Улей» рассказывает историю Фихрие, муж которой пропал во время Косовской войны (1998-1999). Женщина в поисках заработка объединяется с другими вдовами и открывает небольшое дело. Однако односельчане и родственники осуждают ее попытки стать самостоятельной, чтобы прокормить детей и себя.





Драма дебютировала в январе 2021 года на фестивале «Сандэнс», где собрала три главные награды в своей номинации.





В «Иллюзионе» «Улей» представит кинокритик Ася Заболоцкая. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.





Фото: кадр из фильма «Улей». Предоставлено пресс-службой кинотеатра «Иллюзион»