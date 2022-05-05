Коллекция Морозовых вернулась в Россию

«Возвращение коллекции Морозовых – это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим Правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании «Арт-курьер», «Хепри» и «Хазенкамп», – написала в своем Telegram-канале Ольга Любимова.

На выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 – из Третьяковской галереи и 2 произведения из Русского музея. Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.Кстати, полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть летом в Москве. ГМИИ им. Пушкина откроет специальный выставочный проект.