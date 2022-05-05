В Москве и Петербурге пройдут съемки фильма о Сергее Эйзенштейне

Кинокартина под рабочим названием «Броненосец» откроет серию игровых и документальных лент, объединенных проектом «Мир Эйзенштейна», сообщили авторы.





Съемки фильма о выдающемся отечественном кинематографисте Сергее Эйзенштейне (1898-1948) состоятся в начале лета в исторических зданиях обеих столиц начала XX века и специально созданных декорациях.





«Броненосец» представит историю становления режиссера, а также расскажет о создании его уникального киноязыка и метода монтажа, известного во всем мире как «Монтаж аттракционов».





«Эйзенштейна по праву можно считать одним из родоначальников современного кинематографа, так как большинство его идей, щедро публиковавшихся западной прессой, стали основой для их будущих поисков и открытий. За рубежом Эйзенштейн часто подвергался критике за свои смелые высказывания, однако достойно держал удар и продолжал работу над исследованиями монтажа и новых технических возможностей камер», — рассказала Infox.ru креативный продюсер и автор проекта Елизавета Манько.





Над фильмом также работают режиссер Ольга Бойко, оператор Константин Рассолов, композитор Алексей Харламов и др. Проект реализуется при поддержке ФПГ.





Фото: Рixabay