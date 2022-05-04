Российский книжный союз выразил соболезнования в связи со смертью руководителя «Молодой гвардии»

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью главы издательства «Молодая гвардия» Валентина Юркина, пишет ТАСС.

«Более 40 лет он посвятил работе в издательстве „Молодая гвардия“, — говорится в письме Степашина, опубликованном в среду на сайте РКС. — Его подход к организации книжного дела позволил издательству упрочить свои позиции на книжном рынке. Валентину Федоровичу удалось создать коллектив настоящих профессионалов, благодаря которым издательство „Молодая гвардия“ стало одним из ведущих издательств России».





Валентин Юркин умер 3 мая на 83-м году жизни в результате продолжительной болезни.





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