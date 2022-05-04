В Санкт-Петербурге возродят «Императорский полдень»



В Санкт-Петербурге решили возродить традицию выступления музыкантов по воскресеньям в полдень, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.

Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы на набережной Мойки туристов и горожан будет ждать «Императорский полдень».





Из окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять знакомые мелодии.





Первый раз акцию провели в минувшие выходные в рамках открытия летнего туристического сезона 2022 года.





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