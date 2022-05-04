Во Владимире открывается выставка о «голосе эпохи» Юрии Левитане

Экспозицию «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» представляет Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщили в Минкультуры России.





5 мая в музейном центре «Палаты» во Владимире (филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника) начнет работу выставочный проект, посвященный диктору Всесоюзного радио Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, народному артисту Советского Союза Юрию Левитану (1914-1983).





В экспозицию вошли личные вещи, фотографии и документы из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.





«Почему про Юрия Левитана можно сказать, что он родился в свое время? Почему его судьба ассоциировалась с историей страны, а его голос стал голосом целой эпохи? На эти и другие вопросы отвечает выставка — культурологическое исследование феномена одной биографии в контексте времени», — говорится в описании проекта.





Экспозиция будет работать до 7 августа.





Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник