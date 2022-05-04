Завершился конкурс «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках»

Победители проекта, организованного Московским продюсерским центром при поддержке столичного департамента культуры, получили сертификаты на защиту авторских прав, сообщили в пресс-службе центра.





В апреле состоялись прослушивания 85 композиций финалистов, 48 из которых отобрало экспертное жюри в составе директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, управляющего партнера ZVONKO GROUP Дмитрия Коннова и др. В мае в московских парках начнется ротация треков-победителей. Среди них — композиции M’Dee, GeeBaller, «Гризли», Andrykor&Marsianna.





«Проект за несколько лет стал для участников настоящим карьерным бустером и началом большого пути в музыкальной сфере. Авторские песни победителей предыдущих сезонов проекта теперь звучат не только в парках, но и в российских сериалах, на стриминговых сервисах и радиостанциях», ― отметил Андрей Петров.





Впервые в этом году в конкурсе появилась спецноминация от онлайн-сервиса n’RIS для знакомства музыкантов с современными цифровыми инструментами защиты интеллектуальных прав. В ее рамках десять из 48 победителей получили сертификаты, позволяющие зафиксировать авторские права на песни, музыку и тексты.





«До сих пор еще не все артисты знают про такой простой и эффективный прием, как онлайн-депонирование. Зафиксировать авторство на свое еще не обнародованное произведение можно в несколько кликов за пару минут и продолжать заниматься творчеством», — подчеркнул руководитель проекта n’RIS Николай Турубар.





Конкурс «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» проводится с 2016 года в помощь начинающим исполнителям. Он проходит дважды в год ― в зимний и летний сезоны. В проекте участвовали ZventaSventana, АлоэВера, Brainstorm, ARTEMIEV, Муся Тотибадзе, Mirele, Uma2rman и др.





Фото: пресс-служба Московского продюсерского центра