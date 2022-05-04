Кинокритики дали первые оценки сиквелу «Доктора Стрэнджа»

04.05.2022

Кинокритики дали первые оценки сиквелу «Доктора Стрэнджа»
Рейтинг фильма «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes на момент написания заметки составил 80%.

Отзывы критиков на продолжение кинокомикса Marvel появились в Сети после предпремьерных показов. В международный прокат «Мультивселенная безумия» выйдет 5 мая.

По версии Rotten Tomatoes, критики сошлись в том, что на «Доктора Стрэнджа 2» влияет тяжесть разросшейся киновселенной Marvel. Однако особенности режиссуры Сэма Рэйми придают фильму «развлекательное обаяние».

По мнению Дугласа Дэвидсона (Elements of Madness), «Мультивселенная безумия» — определенно фильм Сэма Рэйми, наполненный его специфическим видением режиссуры, монтажа и постановки, что приводит к кинематографическим американским горкам, наполненным восхитительными, ужасными и восхитительно ужасными потрясениями».

Противоположное мнение высказал Мэтт Линч (In Review Online), назвавший фильм «убого выглядящей, в основном бессвязной трудной работой, приправленной намеками на визуальные особенности режиссера Сэма Рэйми».

Также критики отметили актерскую игру Элизабет Олсен, исполнившей роль Ванды Максимофф/Алой Ведьмы.

Фото: кадр из трейлера фильма «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия»