РФ откроет в Анголе центр науки и культуры

Россия собирается открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

«Мы сейчас вышли уже фактически на подписание соглашения о восстановлении здесь (в Анголе) по линии Россотрудничества российского центра науки и культуры. Мы ждем этого, потому что культурное сотрудничество очень востребовано — они (ангольцы) хотят изучать русский язык, они хотят знать нашу культуру, они зовут наши коллективы», — сказал посол.





Тараров отметил, что гуманитарное сотрудничество России с Анголой очень объемное, но не всегда получается реализовать все задуманное из-за трудностей логистики.





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