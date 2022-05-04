Фестиваль короткометражного кино «Короче» намерены провести в августе

Юбилейный российский фестиваль короткометражного кино «Короче» планируют провести с 19 по 21 августа в Калининграде. Организаторы будут принимать заявки на участие до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Интерес к короткому формату сейчас огромный. Короткометражные фильмы выходят в прокат, номинируются на „Оскар“, собирают кассы. Снисходительное отношение к короткому метру, которое существовало в индустрии, ушло в прошлое. Сегодня короткометражки — часть киноиндустрии и интересный для зрителя формат», — процитировали в пресс-службе владельца фестиваля Антона Калинкина.





Смотр состоится в Калининграде в десятый раз.





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