В День «Звездных войн» вышел новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

4 мая киностудия Disney представила новый ролик по шоу, в центре которого окажется мастер-джедай. Видео опубликовано на ютьюб-канале Star Wars.





История разворачивается через 10 лет после финала третьего эпизода «Месть ситхов», когда Оби-Ван Кеноби столкнулся с серьезным поражением — переходом на темную сторону его друга и ученика-джедая Энакина Скайуокера, ставшего лордом ситхов Дартом Вейдером.





К своим ролям вернулись Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен. Каст дополнили Мозес Ингрэм, Джоэл Эдгертон, Бонни Писсе, Кумэйл Нанджиани, Индира Варма и др. Режиссером проекта выступила Дебора Чоу («Мандалорец», «Джессика Джонс»).





Премьера сериала по вселенной Star Wars состоится 27 мая на стриминговом сервисе Disney+. В настоящее время он недоступен в России.





Фото: кадр из трейлера сериала «Оби-Ван Кеноби»