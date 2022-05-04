Власти Москвы готовят пакет мер по поддержке киноиндустрии

Власти Москвы собираются на майских праздниках проработать пакет мер поддержки киноиндустрии и большого спорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме. В дни майских праздников будем работать над пакетом мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта», — написал Собянин.





Он также напомнил, что накануне праздников власти приняли ряд важных решений о поддержке граждан и отдельных секторов экономики, оказавшихся под санкционным давлением. В том числе упростили получение детских пособий.





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