Кабмин выделит дополнительно средства на производство отечественных фильмов

04.05.2022

Кабмин выделит дополнительно средства на производство отечественных фильмов

Правительство России выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов, сообщил на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Направим еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов, таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей», — сказал премьер-министр.

По его словам, такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов, среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки.

Фото: сайт правительства