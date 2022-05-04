Кабмин выделит дополнительно средства на производство отечественных фильмов

Правительство России выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов, сообщил на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Направим еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов, таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей», — сказал премьер-министр.





По его словам, такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов, среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки.





Фото: сайт правительства