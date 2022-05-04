В Греции готовы сотрудничать с Лондоном для возвращения шедевров Парфенона

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала раздробление единого комплекса афинского храма Парфенон нравственным и культурным преступлением. Она также выразила готовность к сотрудничеству с Лондоном с целью возвращения в Афины шедевров этого храма из Британского музея. Текст распространен пресс-службой Минкультуры Греции, пишет ТАСС.

На конференции на тему воссоединения скульптур Парфенона Мендони отметила, что терпеть увековечивание раздробления единства исторического памятника и грубое оскорбление целостности монумента, имеющего универсальную символическую ценность, является «постоянным нравственным и культурным преступлением с последствиями для всего человечества».





На конференции также было подробно рассказано об истории похищения скульптур Парфенона, а также приведены аргументы, которые высказывались в последние десятилетия как в пользу возвращения этих скульптур в Грецию, так и по поводу экуменической роли музеев, на которую ссылается Британский музей.













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