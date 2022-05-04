Режиссер «Иллюзии обмана» снимет десятый «Форсаж»

04.05.2022

Режиссер «Иллюзии обмана» снимет десятый «Форсаж»
Французский режиссер Луи Летерье заменит Джастина Лина, покинувшего проект через несколько дней после начала съемок, пишет Variety. 

По словам собеседников журнала, Луи Летерье обошел многих серьезных претендентов в борьбе за режиссерское кресло в новой части культовой франшизы. В настоящее время согласовывается график работы над фильмом с его участием. 

Луи Летерье известен широкому зрителю по фильмам «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», «Невероятный Халк», «Иллюзия обмана», а также по нескольким сериям «Люпена». 

После того, как Джастин Лин покинул пост режиссера из-за творческих разногласий со студией, производство проекта приостановили. Предполагается, что премьера фильма не сдвинется — его планируют выпустить 19 мая 2023 года.

Фото: Рixabay