В «Москино» покажут отечественные фильмы в честь Дня Победы

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает москвичей и гостей столицы присоединиться 9 Мая к праздничной акции «День российского кино», приуроченной ко Дню Победы и 90-летию «Москино», пишет ТАСС.

В рамках акции пройдут показы отечественных картин, в том числе новинок 2022 года. Билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей, уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.





Как отметили в департаменте культуры, 9 Мая в кинотеатрах «Москино» можно будет увидеть фильмы «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином», а также ленту «Африка», действие которой разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Для детей и их родителей покажут анимационные картины «Суворов: великое путешествие», «Финник», «Бука. Мое любимое чудовище», «Фиксикино. Вселенная приключений».





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