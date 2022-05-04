На проекты музеев Петровской ассамблеи выделено более 52 млн рублей

Средства выделило Минкультуры РФ, заявила статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова на открытии выставки «Не только для забавы, но и для дела. История ассамблей Петра Великого» в ГМЗ «Гатчина».





«Министерство культуры выделило свыше 52 миллионов рублей, благодаря которым около 50 музеев, входящих в Петровскую ассамблею, примут участие в выставочных проектах и подготовят свои экспозиции. Уже в этом году мы увидим 32 выставки больших и малых музеев по всей стране», — рассказала замминистра.





Проект «История ассамблей», посвященный 350-летию Петра I, предлагает исследовать ассамблейную культуру как одно из знаковых и выразительных историко-культурных явлений России начала XVIII века. На выставке представлены цифровые копии музейных предметов из собрания ГМЗ «Петергоф», фрагменты из мемуаров и воспоминаний очевидцев, исторические сюжеты и научные факты.





Представители комитета по туризму Петербурга и Ассоциация «Петь Петра Великого» подписали соглашение о развитии культурного маршрута, после чего состоялась конференция, посвященная петровским мероприятиям.





Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев представил совместные с регионами СЗФО проекты: «Петровские города», включающий культурный туристический маршрут «Петровское кольцо»; социальный проект «Петербургский калейдоскоп», предполагающий проведение бесплатных пешеходных экскурсий. Директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов рассказал о проекте «Digital Петр», который помогает с помощью современных технологий разобрать рукописное наследие Петра I.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ