В Музее архитектуры имени Щусева обсудят творчество Ивана Фомина

Фото: пресс-служба Музеи архитектуры им. А.В. Щусева

Мероприятие состоится 17 мая в Музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве (Флигель «Руина»). Полуторовековой юбилей Ивана Фомина послужил поводом для обсуждения проблем, связанных с изучением творчества архитектора и его контекстов.Со вступительным словом к участникам обратятся глава ГНИМА им. А.В. Щусева Елизавета Лихачёва и директор НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Армен Казарян. Участниками встречи станут архитекторы и историки архитектуры из НИИТИАГ, Музея архитектуры имени Щусева, НИИ РАХ и Европейского университета в Санкт-Петербурге.Иван Фомин (1872–1936) работал в имперской и советской России, объединив в творчестве два периода истории архитектуры. Он начал работать в эпоху модерна, в 1910-х годах стал одним из лидеров русского неоклассицизма, в 1920-х — начале 1930-х предложил свои версии модернизации классики в соответствии с духом времени.