Путин отметил значимость фестиваля «Дорога на Ялту»

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», проходившего 2 и 3 мая, отметил просветительское, гуманитарное, нравственное звучание проекта.

«Ваш масштабный творческий проект занимает особое место в ряду мероприятий, посвященных Дню Победы, имеет важное просветительское, гуманитарное, нравственное звучание. Он собирает на одной площадке зарубежных и российских артистов, которые исполняют на родных языках песни Великой Отечественной войны, произведения о подвиге наших народов в борьбе за свободу и независимость, объединяет самую широкую аудиторию вокруг непреходящих духовных, патриотических ценностей, служит сбережению исторической памяти о беспримерном мужестве воинов Красной Армии, всех, кто плечом к плечу спас мир от нацизма, способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между нашими странами», — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.













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