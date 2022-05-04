Большой театр показал премьеру оперетты «Летучая мышь»

Премьера театрализованного концертного исполнения оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» прошла 3 мая на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), пишет ТАСС.

«Если сравнивать с советским фильмом-опереттой „Летучая мышь“, то она довольно сильно отличается сюжетно. Это во-первых, а во-вторых, у нас автор диалогов и стихов Алексей Олейников — современный драматург. Поэтому мы не то чтобы переписали, но, так скажем, рассказали своими словами, потому что у нас это и не совсем концерт, и не совсем спектакль, а что-то среднее. Сюжет остался тем же, просто рассказываем в стилистике игрового театра», — уточнил режиссер-постановщик театрализованного концертного представления Алексей Золотовицкий.





В основу представления положено оригинальное немецкое либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене.





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