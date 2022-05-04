В Таганроге в 15-й раз пройдет Чеховский книжный фестиваль

Фото: пресс-служба Чеховского книжного фестиваля

С 20 по 22 мая в Таганроге состоится XV Международный Чеховский книжный фестиваль. Мероприятие откроется моноспектаклем заслуженного артиста РФ Валерия Ярёменко «И не только о любви...» в Театре им. А.П. Чехова.В программе фестиваля презентации книг, мастер-классы, лекции, концерты, выставки, ярмарки книг и сувениров, встречи с писателями Юрием Поляковым, Екатериной Барбанягой, Анной Игнатовой, Натальей Карповой, Алексеем Варламовым, Павлом Басинским и др.Чеховскую тему, посвященную 135-летию рассказа «Каштанка», раскроет проект «Нескучная классика». К 100-летию издательства «Молодая гвардия» пройдут презентации новых книг и проектов. Профессиональная программа представлена V Межрегиональным гуманитарным форумом «Книга как витамин роста».Также пройдут презентации победителей конкурса ПФКИ — проекта по поддержке детей с литературными способностями «Талант: литература» и сборника произведений Валентина Парнаха и Елизаветы Тараховской «Зеркальная душа».