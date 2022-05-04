В Москве будут выбирать экспонат для Государственного исторического музея

Участники столичного проекта «Активный гражданин» выберут экспонат, который будет представлять Государственный исторический музей в Москве. Об этом ТАСС рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

«Государственный исторический музей, расположенный в сердце Москвы, на Красной площади, стал главным хранителем самых значимых страниц тысячелетней истории России. У пользователей „Активного гражданина“ есть уникальный шанс самим определить экспонат, который будет представлять Исторический музей в знаменательный юбилейный год. Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru», — сказал Пищелко.





Он уточнил, что на голосование вынесены шесть уникальных раритетов из закрытых фондов крупнейшего национального музея России.





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