Автор «Звездного пути» и «Миссия невыполнима» Харольд Ливингстон умер в 97 лет

30.04.2022
Ливингстон ушел из жизни в четверг, 28 апреля, в Лос-Анджелесе. Причина смерти в сообщении не указывается.
Харольд Ливингстон родился в 1924 году в Массачусетсе. Прежде, чем начать работать в кино, он написал книгу «Нет трофеев, нет мечей» , где описал годы службы радистом в авиационной навигации.
В сообщении указано, что Ливингстон был одним из основателей израильских ВВС. Свой первый сценарий Ливингстон смог реализовать в 1966 году.
Он участвовал в таких телепроектах, как «Человек на шесть миллионов долларов», «Менникс», «Остров фантазий» и многие другие. Зрители узнали Ливингстона как автора полнометражного «Звездного пути» 1979 года выпуска и нескольких эпизодов оригинального сериала «Миссия невыполнима».
Фото: Pixabay