Автор «Звездного пути» и «Миссия невыполнима» Харольд Ливингстон умер в 97 лет

На 98-м году жизни скончался американский сценарист Харольд Ливингстон, автор «Звездного пути» и «Миссия невыполнима», сообщает Variety со ссылкой на семью кинематографиста.

Ливингстон ушел из жизни в четверг, 28 апреля, в Лос-Анджелесе. Причина смерти в сообщении не указывается.

Харольд Ливингстон родился в 1924 году в Массачусетсе. Прежде, чем начать работать в кино, он написал книгу «Нет трофеев, нет мечей» , где описал годы службы радистом в авиационной навигации.

В сообщении указано, что Ливингстон был одним из основателей израильских ВВС. Свой первый сценарий Ливингстон смог реализовать в 1966 году.

Он участвовал в таких телепроектах, как «Человек на шесть миллионов долларов», «Менникс», «Остров фантазий» и многие другие. Зрители узнали Ливингстона как автора полнометражного «Звездного пути» 1979 года выпуска и нескольких эпизодов оригинального сериала «Миссия невыполнима».

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