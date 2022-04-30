В онлайн-кинотеатре Музея Победы пройдут бесплатные кинопоказы отечественных фильмов

30.04.2022
«В мае онлайн-кинотеатр «Поклонка» Музея Победы подготовил новую программу бесплатных показов. Интернет-пользователи увидят 14 художественных и документальных отечественных кинолент. Показы приурочены к историческим событиям, российским праздникам и памятным датам», – сообщили в пресс-службе музея.
Полный список фильмов представлен на сайте музея, а ознакомиться с расписанием можно на сайте кинотеатра «Поклонка». Старт серии кинопоказов запланирован на 1 мая, День весны и труда.
Первой зрители увидят киноленту о трудовых подвигах колхозов «Кубанские казаки» (1949) режиссера Ивана Пырьева. В Международный день музеев, который отмечается 18 мая, покажут художественный фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» (1971).
Советский детский фильм «Внимание, черепаха!» (1970) Ролана Быкова покажут 19 мая, он будет приурочен к столетию образования Всесоюзной пионерской организации СССР. Часть показов будет посвящена событиям Великой Отечественной войны. 9 мая, в День Победы, состоится показ военной драмы «Летят журавли» (1957), режиссера Михаила Калатозова.
В честь 80-летия со дня создания Центрального штаба партизанского движения онлайн-кинотеатр представит трилогию режиссера Игоря Гостева о партизанах и советских разведчиках: «Фронт без флангов» (1975), «Фронт за линией фронта» (1977) и «Фронт в тылу врага» (1981). Интернет-пользователи увидят ее 30 мая.
Фото: Pixabaу