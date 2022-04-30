«Майский фестиваль правильного кино» открылся в Москве

30.04.2022
Во время церемонии открытия состоится показ документального драматического фильма «С мячом в Британию». Показ входит в спецпроект «Герои войны — Герои спорта» Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski и продюсерского центра «Динамо».
Смотр проводится при поддержке Министерства спорта РФ. В ходе фестиваля зрителям представят лучшие художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне.
В программу смотра вошли 22 отечественных фильма. Среди них «28 панфиловцев», «1941. Крылья над Берлином», «Мария. Спасти Москву», «11 молчаливых мужчин», «Первый Оскар», «Иди и смотри». Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно по предварительной регистрации.
Фото: Pixabay