Российский актер театра и кино Сергей Карякин умер в 50 лет

30.04.2022
О смерти актера сообщила в социальных сетях его коллега, актриса Елена Ксенофонтова. «Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», — написала Ксенофонтова.
Карякин умер после продолжительной болезни. Прежде в СМИ появилась информация, что у актера диагностировали рак языка на очень поздней стадии.
Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года в Томске. Окончил актёрский факультет школы-студии МХАТ (курс А.Леонтьева) в 1997-м.
Зрителям Сергей Карякин был известен по ролям в картинах «Высший пилотаж», «В круге первом», «Крах фаворита», «День отчаяния», «Клад могилы Чингисхана» и другим.
Фото: кадр из фильма «Сверчок за очагом»