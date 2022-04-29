Опубликован новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ»

Автор программы предлагает поговорить об опасности для общества любой двусмысленности и неопределённости в действиях, словах и интонации.





Выпуск под названием «Бывает ли ярость благородной?» представлен на ютьюб-канале «БесогонTV».





Автор программы Никита Михалков рассуждает о том, как моральный облик тех, кто отдает приказы, соотносится с действиями солдат, которые эти приказы выполняют; какими последствиями обернулись раскол и трансформация Украинской церкви.





«С каким цинизмом западное общество предает традиционные евангельские ценности, объявляя больными тех, кто остается им верен; какой Бог у тех, кто живет или воюет под девизом "С нами Бог"? И почему происходящее можно назвать противостоянием духовным?» — эти и другие вопросы поднимаются в программе.





Фото: кадр из программы «БесогонТВ»