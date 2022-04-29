В кинотеатре «Иллюзион» представят военную драму «Дважды рожденный»

29.04.2022
Ленту 1984 года из собрания Госфильмофонда России покажут с 35-мм пленки, сообщила пресс-служба столичной площадки.
30 апреля киновед, главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит представит в «Иллюзионе» фильм «Дважды рожденный» с Вячеславом Барановым, Ниной Руслановой и Татьяной Догилевой.
«Дважды рожденный» (1984) — военная драма режиссера Аркадия Сиренко по сценарию Виктора Астафьева и Евгения Федоровского.
Показ состоится в рамках авторской программы Евгения Марголита, которая проводится в кинотеатре каждую последнюю субботу месяца. Автор представляет редкие и недооценные фильмы из собрания ГФФ.
Начало кинопоказа в 15:00. Билеты можно приобрести на сайте «Иллюзиона».
Фото: кадр из фильма «Дважды рожденный», предоставлено пресс-службой кинотеатра «Иллюзион»