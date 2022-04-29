Росконцерт поделился расписанием «Больших гастролей» на май

В следующем месяце пройдет тур в рамках зарубежного направления программы и пять туров в рамках федерального направления, сообщается в телеграм-канале организации.





С 2 по 5 мая с «Большими гастролями» в Абхазию приедет Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова из Ярославля.





С 12 по 15 мая Театр имени Евгения Вахтангова (Москва) будет выступать в Архангельске. Гастроли Государственного академического Малого театра в Кемерове и Новокузнецке пройдут 17-26 мая.





С 18 по 21 мая состоятся выступления Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова в Туле и Ясногорске.





МХАТ имени М. Горького привезет свои постановки в Екатеринбург, где представит их с 21 по 22 мая, и в Челябинск, где выступит с 24 по 28 мая.





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