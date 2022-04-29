Вышел второй трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Ролик по научно-фантастическому экшну опубликовала киностудия Universal на официальном ютьюб-канале.





Действие развернется спустя четыре года после уничтожения острова Нублар. Динозавры расселяются по всей планете, а люди поддерживают хрупкое равновесие. Однако неизвестно, как долго продлится мирное сосуществование на Земле — ведь человечество живет рядом с огромными существами, в том числе хищниками. Судя по трейлеру, зоопсихолог Оуэн Грэйди обещает самке раптора, что вернет ее похищенного детеныша.





Фильм снял Колин Треворроу, поставивший первую часть «Мира Юрского периода». Он же выступил сценаристом вместе с Эмили Кармайкл. К своим ролям в триквеле вернулись Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард, а также актеры «Парка Юрского периода» Лора Дерн, Сэм Нил, Джефф Голдблум.





В международный прокат «Господство» выйдет 10 июня 2022 года.





Фото: кадр из трейлера фильм «Мир Юрского периода: Господство»